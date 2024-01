Przed galą CLOUT MMA 3: Santa CLOUT, oczy niemalże wszystkich fanów freak fightów zwrócone były w stronę Natana Marconia i jego konfliktów z Denisem Załęckim oraz Labrygą. "Bóg Estetyki" podczas kolejnych programów doprowadzał swoich oponentów do furii, jeszcze bardziej podgrzewając atmosferę, co skończyło się niemałym skandalem i odklepaniem w walce Natan Marcoń - Denis Załęcki po zaledwie sekundzie. Zawodnik FAME MMA w nowy rok wszedł z niemniejszym przytupem, bo postanowił mocno skomentować zachowanie oraz postawę Agaty "fagaty" Fąk i publicznie nazwać ją niezbyt przyjemnym określeniem.

Natan Marcoń bez jakichkolwiek hamulców zwyzywał Fagatę! Pojawiły się najgorsze określenia

- Fagata musisz się z tym pogodzić, że jesteś zwykłą ku**ą. Szczerze? Gdybym plunął na ciebie, to byłaby to dla ciebie nagroda. Wyr***ała cie połowa Warszawy. Dlaczego druga połówka cię nie wyr****ła? Bo się po prostu k**a brzydziła ciebie. Dajesz każdemu, kto popadnie i ty nie masz prawa głosu. Musisz się z tym pogodzić. Po tym co robisz, wybrałeś pieniądze ponad moralność i to już robi z ciebie największą ku**ę - wypalił bez zająknięcia do kamery Natan Marcoń, co błyskawicznie od momentu publikacji materiału stało się niezwykle głośnym cytatem w mediach społecznościowych.

Natan Marcoń zwyzywał Fagatę od najgorszych! Po takiej wiązance aż włos jeży się na głowie. Nie miał hamulców

To jednak nie koniec, bo "Bóg Estetyki" zarzucił influencerce, że ta m.in. publikując roznegliżowane zdjęcia przyczynia się do normalizacji zachowań, które nie powinny być wyznacznikiem dla młodych dziewczyn, które obserwują "Fagatę" w social mediach. - Jesteś inspiracją i idolką dla młodych dziewczyn. I teraz robi się normalne powoli - właśnie dzięki takiej dz**ce je***ej jak ty, że się ku***sz. - dodał wyraźnie zniesmaczony Marcoń dalej uderzając w influencerkę.