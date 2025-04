Czy Artur Szpilka jest "pantoflem"? Szczera odpowiedź gwiazdy KSW! | Vlog Andrzeja Kostyry

Artur Szpilka szczerze o tym, czy jest „pantoflem”. Rozbrajająca odpowiedź!

Artur Szpilka z nowym sztabem szkoleniowym odniósł wielkie zwycięstwo. Choć wszyscy skazywali go na porażkę w walce z Errolem Zimmermanem, to wygrał – i to już w pierwszym rundzie. Pojawiły się plotki, że to Kamila Wybrańczyk wpłynęła na to, że Artur Szpilka zdecydował się na zmianę sztabu szkoleniowego. Artur Szpilka został zapytany o tę kwestię przez dziennikarza „Super Expressu” Andrzeja Kostyrę.

- Była taka sytuacja. Kamila patrzy na to wszystko inaczej, bo robi dużo więcej jiu-jitsu niż ja. Mówiła, że właśnie na takiego kickboksera musi być parter – powiedział Szpilka.

- Czyli jesteś pantoflem? - zażartował Andrzej Kostyra.

- Kurde, wie pan co? Nie będę ukrywał. Nie jestem pantoflem, na pewno, bo to zupełnie inna osoba. Jestem osobą, która da sobą pokierować. Jeżeli byłoby to coś złego i czułbym, ze nie zgadza się to ze mną, to w życiu bym na to nie dopuścił – powiedział Artur Szpilka.

Artur Szpilka wygrał walkę na XTB KSW 105 w Gliwicach z Errolem Zimmermanem. Były pięściarz był skazywany na porażkę, ale znakomitym występem zamknął usta krytykom. Holender zdołał go powalić na deski, ale „Szpila” wrócił do tego pojedynku i duszeniem trójkątnym rękami poddał przeciwnika.

Była to jego czwarta wygrana w MMA. Wcześniej pokonał Serhija Radczenkę, Denisa Załęckiego i Mariusza Pudzianowskiego. Przegrał jedynie z Arkadiuszem Wrzoskiem na gali XTB KSW 94.