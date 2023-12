i Autor: materiały prasowe/Clout MMA Clout MMA 3

Załęcki vs Marcoń

Marcoń odklepał po sekundzie! Nie padł nawet jeden cios Załęckiego, kotłowanina w oktagonie. Szalony finał CLOUT MMA 3

Waldemar Kowalski 23:36

Podczas gali CLOUT MMA 3: Santa CLOUT, Natan Marcoń do samego końca nie wiedział, z kim i na jakich zasadach przyjdzie mu się bić. W pierwszej kolejność rywalem „Boga Estetyki” miał być Denis Załęcki i pomimo przegranej z Wielkim Bu, ten faktycznie postanowił znowu wejść do klatki, ale... do walki nie doszło. Po rozpoczęciu starcia Marcoń się położył i odklepał pokazując kontuzję nogi.