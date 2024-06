Nie do wiary, gdzie naprawdę pracuje Krzysztof Radzikowski! Wielu będzie w szoku. Prawda o życiu gwiazdora Gogglebox TTV wyszła na jaw

Kiedy tylko program Gogglebox TTV stał się wielkim hitem, Krzysztof Radzikowski i Dominik Abus od razu zaczęli cieszyć się nie tylko sympatią widzów, ale również stale rosnącą popularnością. Dzisiaj były strongman z powodzeniem kontynuuje swoją karierę w mediach społecznościowych, prowadząc m.in. z przyjacielem Konradem Karwatem kanał "Strong Ekipa". To właśnie w jednym z filmików przyjaciół na jaw wyszły kolejne fakty z życia Radzikowskiego, związane z jego pracą. Wcześniej fani byłego strongmana mogli dowiedzieć się, jakie ten ma wykształcenie i okazuje się, ma ono wiele wspólnego z jego obecnym miejscem pracy. Sam Radzikowski zaznaczył jednak, że kokosów nie zbija.

- Jestem wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (...) dzieciaki jadą do domów, a my mamy wakacje. - zdradził Radzikowski odpowiadając na liczne pytania internautów o to, w jakim miejscu pracuje na co dzień gwiazdor Gogglebox TTV. - Mam nadzieję, że w większości mnie lubią, ja też lubię tę pracę, lubię dzieciaki... Wiadomo, nauczyciele kokosów nie mają, szału nie ma... Po prostu lubię to robić, lubię tę pracę, lubię jak można komuś pomóc - dodał Radzikowski tłumacząc, dlaczego pracuje w tym właśnie miejscu.

W przeszłości Krzysztof Radzikowski również pracował z młodzieżą, stale znajdując zatrudnienie w swoim zawodzie. Zanim zaczął pracować w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, gwiazdor Gogglebox TTV pełnił funkcję nauczyciela wychowania fizycznego w szkole oraz zakładzie poprawczym.