Nie poznacie Conora McGregora! Gwiazdor UFC kompletnie zmienił wygląd, w takim wydaniu jeszcze go nie widziano

O karierze Conora McGregora można by napisać książkę i to pewnie nie jedną. W ostatnich latach jednak zwolniła ona nieco i kolejne porażki sprawiły, że w rankingu UFC wyżej od niego jest już naprawdę spora liczba zawodników, w tym nasz Mateusz Gamrot. Pojawiły się nawet wątpliwości, czy McGregor pojawi się w klatce w 2023 roku, ale wciąż trudno o pewne informacje o dalszej karierze Irlandczyka. Wiadomo na pewno, że nie próżnuje on w biznesie, o czym możemy dowiedzieć się uważnie śledząc jego media społecznościowe. Niedawna przemiana, jaką przeszedł, niektórych może zwalić z nóg.

Conor McGregor w obcisłym czarnym stroju i okularach. Co za wygląd!

Na przestrzeni ostatnich miesięcy fani mogli dostrzec, że zmianie uległa sylwetka Conora McGregora. Zawodnik wagi lekkiej znacznie przybrał na masie mięśniowej, co widać na kolejnych zdjęciach udostępnianych przez niego w social mediach. Teraz jednak zmiana dotyczy nie samego ciała Irlandczyka, ale ogólnego wyglądu.

Conor McGregor udostępnił niedawno na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym starał upodobnić się nieco do... Steve'a Jobsa! Okulary w cienkiej oprawie i stonowany, czarny strój od razu sprawiły, że odbiór zawodnika UFC jest kompletnie inny. Porównanie do Jobsa nie było przypadkowe, natomiast cała zmiana ma podłoże biznesowe. McGregor postanowił bowiem nieco w stylu firmy Apple (którą założył właśnie Jobs) przedstawić... najnowszy produkt swojej firmy produkującej alkohol. Nawiązanie do Apple (ang. jabłko) ma także inne znaczenie, bowiem jeden z jego najnowszych produktów to whisky o smaku właśnie jabłka. Trzeba przyznać, że McGregor w takim wydaniu przyciąga uwagę, a zdjęcia "The Notoriousa" w nowym "image" znajdziecie w galerii poniżej: