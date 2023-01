Fani Conora McGregora zaleją się łzami. Sprawdza się czarny scenariusz, nie tak to miało wyglądać

Conor McGregor raczej nie musi się martwić o swoją przyszłość. Irlandczyk co chwila kupuje sobie kolejne drogie gadżety, takie jak luksusowe jachty, samochody czy zegarki, ale może sobie na to pozwolić, bo jego biznesy przynoszą mu ogromne zyski. O ile zdoła nie roztrwonić tego wszystkiego (a wiadomo, że już nie raz wielkim gwiazdom się to udawało) to będzie zabezpieczony do końca życia. Nie musi więc tak bardzo oglądać się na walki w UFC, które również przynosiły mu wielkie dochody. W ostatnich latach jednak Conor McGregor walczył coraz mniej – od listopada 2016 roku i wygranej z Eddiem Alvarezem stoczył tylko cztery pojedynki, z czego ostatni już prawie półtora roku temu. Co więcej, wygrał tylko jeden z nich, a ostatnią porażka z Dustinem Poirierem okupił groźną kontuzją, którą musiał długo leczyć. Kolejne zdjęcia udostępniane przez McGregora pokazują, jak ciężko pracuje nad sylwetką i można sądzić, że jest już zdrowy, jednak Paul Felder uważa, że fani Irlandczyka będą musieli jeszcze długo poczekać na kolejny występ swojego ulubieńca.

Fatalne wieści dla kibiców Conora McGregora

Były zawodnik UFC uważa, że „Notorious” w najbliższym czasie nie pojawi się w klatce. Jest on zaangażowany w mnóstwo różnych przedsięwzięć i nie słychać póki co o możliwości stoczenia przez niego kolejnego pojedynku. – Moim zdaniem jego postać zawsze będzie się liczyła w tym biznesie, dopóki oczywiście Conor zapowiada swój powrót do klatki. To właśnie jednak mnie nieco martwi. On jest bardzo zajętym człowiekiem. Pracuje przy filmie. Nie wiem czy zdjęcia się już zakończyły. Ma swoje jachty, posiadłości, biznesy, przy których działa. Ma wrócić po poważnej kontuzji. Przestał być testowany przez USADA. Musi wrócić do tego. Szczerze powiedziawszy, sam już nie mam pewności czy na pewno zobaczymy go w klatce w 2023 roku – powiedział Felder w programie The Fighter vs. The Writer.

Wiele wskazuje na to, że w najbliższych 12 miesiącach nie zobaczymy Irlandczyka w klatce UFC. Nie ma wątpliwości, że jeszcze długo drzwi UFC będą otwarte dla McGregora, o ile ten będzie chciał wrócić, jednak póki co nie ma żadnych konkretnych planów na to, jak dalej ma wyglądać jego kariera w największej federacji MMA na świecie.

Zobacz, jak Conor McGregor spędzał święta! Kliknij w galerię poniżej: