Niesamowite wyróżnienie dla Jana Błachowicza! Tego jeszcze nie było, gratulacje płyną z całego świata

Były mistrz kategorii półciężkiej UFC Jan Błachowicz został doceniony przez USADA (Amerykańska Agencja Antydopingowa). Wojownik otrzymał prezent prosto z rąk szefa USADA Jeffa Nowitzky’ego.

Co to za upominek? To specjalna kurtka ze specjalnie uszytym napisem „Legendary Polish Power”, który przypomina sukcesy polskiego wojownika w oktagonie. Oby kolejne wielkie zwycięstwa były przed nim, bowiem już 29 lipca (a więc w najbliższą sobotę) Błachowicz zmierzy się z Alexem Pereirą w drugiej walce wieczoru. Starcie odbędzie się w Delta Center w Salt Lake City.

Obecny bilans Błachowicza to 29 wygranych, 9 porażek i jeden remis. W ostatniej walce zremisował z Ankalaevem, a stawką pojedynku był zwakowany pas wagi półciężkiej. Polak zresztą dzierżył ten pas w latach 2020-2021. Raz bronił mistrzowskiego tytułu, pokonując na pełnym dystansie Israela Adesanyę.

Jan Błachowicz przed jubileuszową walką w UFC. "Wizualizacja jest taka, że wygrywam w 2. rundzie"

Jan Blachowicz was just honored for 5️⃣0️⃣ clean USADA drug tests. pic.twitter.com/ES9oPLG5u7— Mike Bohn (@MikeBohn) July 26, 2023