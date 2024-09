Niezniszczalny Adam "AJ" Josef bohaterem gali Clout MMA 6! Federacja zapowiada ogromne wyzwanie

Clout MMA 6 zbliża się wielkimi krokami, ostatnia gala zorganizowana przez tę federację miała miejsce 8 czerwca 2024 roku. Wówczas w walce wieczoru popularny youtuber "AJ" podjął wyzwanie stoczenia dwóch walk naraz z Kacprem Błońskim i Zbigniewem Bartmanem, którzy zmieniali się co rundę. Dzięki temu mieli więcej sił, ale to "AJ" skradł serca kibiców! Do samego końca walczył o dwa zwycięstwa, choć ostatecznie wygrał tylko z Błońskim, a z byłym siatkarzem poniósł nieznaczną porażkę.

W czwartek o godzinie 20:00 odbędzie się specjalny program federacji o nazwie "First Meet", gdzie zostanie zaprezentowana cała karta walk. Clout MMA zdradził także tajemnicę w sprawie tego, że znowu w oktagonie będzie można zobaczyć Adama "AJ'a" Josefa.

Kolejne wyzwanie dla Adama "AJ'a" Josefa! Wszystko zdradziła federacja Clout MMA

W mediach społecznościowych federacji Clout MMA można przeczytać, że 5 października w Tarnowie do oktagonu wejdzie bohater poprzedniego wydarzenia Adam "AJ" Josef. - AJ NA CLOUTMMA 6! Takiej walki się NIE SPODZIEWACIE! To już pewne! ADAM „AJ” JOSEF po spektakularnej walce na poprzedniej gali CLOUTMMA wraca DO KLATKI. I to nie wszystko… Zmierzy się z kolejnym WYZWANIEM.Jest na co czekać! Program FIRST MEET już dziś o godzinie 20:00 na naszym kanale YouTube @cloutmma. Dowiecie się z kim zawalczy AJ, a także poznacie zawodników CLOUTMMA 6! Będzie się działo! MUSICIE BYĆ Z NAMI!‼️ - przekazała w mediach społecznościowych federacja.