Norman Park znów będzie bił się w Polsce?! "Stormin" przerwał milczenie, zamieścił wymowny wpis

Od czasu ostatniej walki Normana Parka minęło kilka miesięcy. Północnoirlandzki zawodnik w marcu wygrał z Juniorem Orgulho podczas francuskiej gali Hexagone MMA 7 i od tamtej pory czeka na swoją walkę. Kiedy już wydawało się, że "Stormin" ponownie pojawi się w klatce na polskiej gali, plany niestety uległy zmianie. Teraz jednak Parke opublikował na swoim Instagramie wymowny wpis, który może na nowo rozpalić nadzieje kibiców, którzy czekają na powrót "Stormina" do naszego kraju.

Po kilkutygodniowej przerwie w postach Normana Parka związanych z ewentualnym, kolejnym pojedynkiem, północnoirlandzki zawodnik postanowił opublikować na swoim Instagramie zdjęcie w koszulce federacji FAME MMA, podczas wychodzenia do klatki. Do tego "Stormin" dołączył bardzo krótki, lecz treściwy opis, który tylko dodał pikanterii do posta.

- Nadchodzą KLAPKI 😊- napisał krótko na Instagramie północnoirlandzki zawodnik odnosząc się do jego obuwia, w którym zawsze wychodził do oktagonu, a które również były stałym elementem jego ostatnich przepychanek słownym pomiędzy nim i Piotrem Szeligą przed FAME 14. W komentarzach pod postem Normana fani od razu zaczęli zastanawiać się, z kim ten mógłby się zmierzyć w nadchodzącej walce i jedną z propozycji był Marcin Wrzosek, który na FAME 19 również pokonał Piotra Szeligę.

