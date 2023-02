Nowe fakty w sprawie polskich zawodników MMA zaatakowanych w Serbii! Szef KSW przekazał kluczowe informacje

Nikt nie spodziewał się takich informacji ze świata MMA. trzech zawodników kadry wybrało się do centrum miasta po aktywnościach sportowych. Warto dodać, że wszyscy zakończyli już zmagania na wcześniejszej fazie turnieju. Doszło do fatalnej sytuacji, ponieważ późną środową nocą zawodnicy zostali ugodzeni nożem przed belgradzkim klubem "Stefan Braun". Jeden z zawodników po całym zdarzeniu opublikował zdjęcie w mediach społecznościowych pokazując kciuk do góry i informując, że jest z nim wszystko w porządku. W ten sposób na pewno uspokoił swoich fanów i bliskich. - U mnie wszystko okej. Mam się dobrze, nic mi nie jest. Lada moment wracam. Dziękuję za wsparcie - napisał Mikołaj Andrzejczak.

Szef KSW przekazał oświadczenie! Ujawniono nowe fakty w sprawie ataku polskich zawodników MMA

We wcześniejszych informacjach pojawiało się, że dwóch Polaków: 20-letni Mikołaj Andrzejczak i 23-letni Brajan Przysiwek zostali w środę ugodzeni nożem przez grupę mężczyzn przed belgradzkim klubem "Stefan Braun". Andrzejczak miał zostać trafiony w udo, natomiast Przysiwek ugodzony nożem w okolicach żeber. Oświadczenie w tej sprawie wydał Martin Lewandowski. - Jeden z polskich sportowców nie doznał żadnych obrażeń, a kolejnych dwóch, którzy zostali ugodzeni nożem, jest pod opieką wykwalifikowanej kadry medycznej. Ich rany zostały odpowiednio zaopatrzone, a życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo - poinformował prezes zarządu.