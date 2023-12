Odebrało nam mowę, gdy zobaczyliśmy, jak partnerka Krzysztofa Radzikowskiego wygląda w ciąży. Obłędna kreacja, zjawiskowa piękność

Padliśmy widząc, jak Arkadiusz Tańcula spędzał Wigilię. Dla wielu osób to nie do przyjęcia

Krzysztof Radzikowski największą popularność zyskał dzięki udziałowi w programie Gogglebox TTV, gdzie wraz z Dominikiem Abusem komentuje programy telewizyjne, na czym polega konwencja całego show. Wcześniej Radzikowski świetnie spisywał się w zawodach strongamnów i był czołowym polskim zawodnikiem. Popularność zaprowadziła go również do FAME MMA, gdzie stoczył jedną walkę, która zakończyła się jego porażką. Na razie nie wiadomo, czy Radzikowski wróci do freak-fightów.

Partnerka Krzysztofa Radzikowskiego znowu jest w ciąży! Gwiazdor Gogglebox TTV pochwalił się nowiną. Zdradził płeć

Partnerka Radzikowskiego wygląda oszałamiająco

Na razie będzie skupiał się przede wszystkim na życiu rodzinnym, a wymaga tego sytuacja. Przed tygodniem Radzikowski poinformował, że wraz z Michaliną Pyszkiewicz spodziewają się drugiego dziecka. - Lepszego prezentu pod choinką jak córeczka nie mogliśmy sobie wymarzyć - napisał Radzikowski na Instagramie przy zdjęciu z USG, na którym widać małą istotkę.

Minione święta były więc pierwszymi we czwórkę. Rodzina opublikowała wspólne zdjęcie, na którym pojawiła się również partnerka Radzikowskiego. Widać, że ciąża jej służy, bo na fotografii wygląda oszałamiająco i wprawne oko może dostrzec zaokrąglenie na brzuchu Pyszkiewicz.