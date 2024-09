Ogromna awantura przed Clout MMA 6! Marcin Najman ruszył bez opamiętania na Adriana Ciosa, musieli wkroczyć ochroniarze

Trwa program "First Meet" przed galą Clout MMA 6. Wielkie wydarzenie zapowiadane przez włodarzy federacji zaplanowane jest na 5 października w Tarnowie. Na panelu przed galą doszło do wymiany zdań na linii Przemek "Sequento" Skulski - Alan Kwieciński. Obaj jeszcze nie tak dawno byli najlepszymi przyjaciółmi, jednak podzieliła ich pewna sytuacja. Przez co są teraz na wojennej ścieżce. W kolejnym panelu w studiu pojawił się Filip Marcinek, czyli "Filipek". Po chwili do rapera dołączył jego rywal Adrian Cios oraz Marcin "Cesarz" Najman. Nie jest tajemnicą, że pomiędzy dwoma ostatnimi zawodnikami Clout MMA. Obaj w przeszłości zawalczyli aż dwukrotnie i dwa razy został "Cesarz" zdyskwalifikowany przez nieprzepisowe ciosy na tył głowy rywala. W programie "First Meet" znowu doszło do awantury pomiędzy Najmanem, a Ciosem. "El Testosteron" rozpoczął od rzucenia butelką w stronę Ciosa, a po chwili interweniować musieli ochroniarze w studiu.

W Clout stabilnie, Najman rzuca wodą w Ciota XD pic.twitter.com/1YfIuVQ8vV— chrzanik (@chrzanikx) September 12, 2024