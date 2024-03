Ogromne problemy Prime MMA dwa tygodnie przed galą! Wydano specjalne oświadczenie

Marcin Najman nie ma co do tego wątpliwości! "Cesarz polskich freak fightów" mimo to ma rzesze fanów, ogromne wsparcie

Kłopoty Prime MMA tuż przed galą

Prime MMA przez pewien czas miała zastój i fani zastanawiali się, czy powróci. Czwarta gala zorganizowana przez Prime MMA odbyła się w listopadzie 2022 roku, a kolejna dopiero w lipcu 2023. Od tego momentu federacja „odżyła” i znów zaczęła organizować gale co 2-3 miesiące. Na 13 kwietnia 2024 roku zaplanowano galę Prime 8: Zadyma 2.0, ale okazało się, że tuż przed galą organizacja będzie musiała... zmienić lokalizację!

Gorzów Wielkopolski nie chce Prime u siebie, poszło o jedną osobę

Problemy dla federacji, której twarzą jest Kasjusz „Don Kasjo” Życiński, pojawiły się w momencie, w którym ogłoszono, że dołączy do niej niezwykle kontrowersyjny i przede wszystkim łamiący prawo twórca internetowy Łukasz „Kamerzysta” Wawrzyniak. To na tyle zdenerwowało władze Gorzowa Wielkopolskiego, że te zażądały usunięcia „Kamerzysty” z karty walk. – Nie chodzi tutaj o dyskryminację, bo każda osoba zasługuje na drugą szansę. Jednak są pewne skandaliczne zachowania, których nie chcemy wspierać jako spółka miejska – powiedziała Kinga Krasicka, rzeczniczka prasowa Areny Gorzów, gdzie miała odbyć się gala Prime 8.

Prime MMA zarzuca władzom Areny Gorzów prowadzenie negocjacji w złej wierze

30 marca Prime MMA wydało oświadczenie, w którym poinformowało, że negocjacje z Areną Gorzów zakończyły się fiaskiem i gala Prime 8 zostanie przeniesiona w inne miejsce. Federacja skierowała również sporo zarzutów w kierunku drugiej strony. – Władze Areny Gorzów do ostatniej chwili prowadziły negocjacje w złej wierze i próbowały zmusić nas do zmiany naszych planów. Byliśmy skłonni do renegocjowania warunków zawartych przy umowie rezerwacyjnej (będącej standardem w branży), aby nasi kibice i mieszkańcy miasta Gorzów mogli uczestniczyć w naszym wydarzeniu. Mimo wypracowanego kompromisu, pracownicy obiektu utrudniali profesjonalną organizację tego eventu próbując zmieniać wspólnie wypracowane stanowisko, zbliżając się do nieprzekraczalnej dla nas granicy wpływania na działalność naszej spółki. Nie możemy pozwolić na ingerowanie w plany produkcyjne czy promocyjne naszych wydarzeń i nigdy nie ugniemy się pod żadnymi naciskami, jeśli przekraczają one granice zdrowych negocjacji – czytamy we fragmencie oświadczenia. Organizacja zapewnia, że gala nie jest zagrożona i odbędzie się 13 kwietnia. Wkrótce mają także zostać podane informacje o nowej lokalizacji.