Ojciec Denisa Załęckiego zawalczy na High League 7 z wielkim rywalem syna! Mocarne zestawienie Dawida Załęckiego

O potencjalnej walce Denisa Załęckiego z Denisem Labrygą mówi się od dłuższego czasu, ale "Bad Boy" leczy obecnie kontuzję, której doznał w ostatniej walce z Pawłem Tyburskim i przez jakiś czas nie może walczyć. Zabraknie go podczas zbliżającego się wielkimi krokami High League 7, ale nie oznacza to, że nie dojdzie do walki Załęcki - Labryga. Z wielkim rywalem syna zmierzy się bowiem ojciec Denisa! Dawid Załęcki jest już świetnie znany fanom freak-fightów, a federacja High League przygotowała mu kolejne mocarne zestawienie na zasadach K-1 w małych rękawicach.

Dawid Załęcki - Denis Labryga na High League 7!

Po dwóch spektakularnych zwycięstwach z Alanem Kwiecińskim i Vaso "Psychopatą" Bakoceviciem ostatnio przyszła pierwsza porażka. Dawid Załęcki dwie pierwsze walki wygrywał w pierwszej rundzie, jednak na High League 6 musiał uznać wyższość Mateusza "Don Diego" Kubiszyna. Zawodnik znany z GROMDY i pogromca Denisa Załęckiego wygrał z ojcem "Bad Boya" na punkty, ale po walce nie brakowało słów uznania dla "Crazy'ego". Starszy z Załęckich pokazał się ze znakomitej strony i sprawił sporo problemów faworyzowanemu "Don Diego". Teraz czeka go kolejna trudna przeprawa wagi ciężkiej.

Denis Labryga to jeden z najciekawszych zawodników młodego pokolenia. W zeszłym roku zadebiutował w federacji Wotore, gdzie odniósł dwa zwycięstwa na gołe pięści z Piotrem Więcławskim, a na marcowym High League 6 zadebiutował w MMA i w pierwszej rundzie rozbił byłego strongmana Konrada Karwata. Tym występem szybko zdobył sympatię fanów i wielu z nich ostrzyło sobie zęby na walkę dwóch Denisów. Do tej na razie nie dojdzie, ale Labryga sprawdzi się z innym przedstawicielem rodu Załęckich. Gala High League 7 odbędzie się już 17 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie. Jednym z jej bohaterów będzie Marcin Najman, który weźmie udział w specjalnym turnieju High League Grand Prix:

