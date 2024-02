Okniński odpalił się na Amadeusza Ferrariego. Padła poważna groźba. Trener nie może tego zdzierżyć

Roman Kosecki ostro uderzył we freak fighty! Bez skrupułów ocenił walkę syna w FAME. Jasno wyraził swoje zdanie

Okniński grozi Ferrariemu

Amadeusz Ferrari jest jednym z tych zawodników, którzy we freak-fightach jest od samego początku. Początki nie były dla niego łatwe, bo choć wygrał w debiucie, zanotował następnie kilka porażek z rzędu. Za każdym razem odgrażał się jednak, że jeśli mocniej będzie przygotowywał się do pojedynków, to nikt nie ma z nim szans. Problem jednak w tym, że na słowach się kończy i choć notuje wygrane, widać, że nieustannie bazuje na zamaszystych ciosach. Często o braku zaangażowania Ferrariego mówił Mirosław Okniński.

Amadeusz Ferrari straci trenera? Poważna przestroga

Również i ostatnie FAME MMA nie było do końca udane dla Roślika. Wystąpił on w turnieju, gdzie w pierwszej rundzie zmierzył się z "Krychą" i wygrał przez dyskwalifikację rywala po kopnięciach w krocze. Następnie uległ jednak "Wiewiórowi", który okazał się zwycięzcą turnieju. Kilka dni po gali oświadczenie wydał Okniński, który bardzo mocno rozważa zerwanie współpracy z Ferrarim.

- Przemyślałem sobie różne sprawy i stwierdziłem, że jeżeli „Ferrari” nie podejdzie poważnie do treningów, to będę musiał zrezygnować ze współpracy z nim. Po prostu nie lubię przegrywać i nie lubię, jak ktoś się nie przykłada. Po prostu będę musiał zrezygnować ze współpracy - powiedział na nagraniu w mediach społecznościowych trener MMA.