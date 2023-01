i Autor: Instagram Adam Okniński, Mirosław Okniński

Zaskakujące wyzwanie

Okniński wyzwany do walki! Nowa gwiazda FEN uderza w rywala po brutalnym rozbiciu Miklasza

Maciej Gąsiorek to jeden z zawodników, który na gali FEN 44 w Ostrowie Wielkopolskim dopisał do swojego bilansu zwycięstwo. Było ono na tyle ważne, że był to jego debiut w wadze ciężkiej i to przeciwko dużo bardziej doświadczonemu rywalowi. Po pojedynku postanowił wyzwać do walki Adama Oknińskiego.