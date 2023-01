Marcin Najman wydaje książkę. Opublikował jej fragment! Uderza w Przemysława Saletę i Agnieszkę Szulim

Marcin Najman od dłuższego czasu zapowiadał wydanie swojej biografii. Pierwsza z nich ma ukazać się jeszcze przed walką na High League 6 z Jackiem Murańskim. "El Testosteron" już jakiś czas temu chwalił się, że tytułem książki będzie "Ojciec Chrzestny Polskich Freak Fightów". Właśnie poznaliśmy pierwszy fragment książki Najmana.

Pierwszy fragment książki Marcina Najmana. Uderza w Szulim i Saletę

- Wyobraźcie sobie, że Saleta obalił mnie szarżującego już przy pierwszej akcji, a po wznowieniu walki w stójce, po otrzymaniu dwóch sierpów na głowę, złapał mnie za ręce i ponownie obalił. Przypominam walczyliśmy wówczas w formule K1 nie mma. Za te dwa faule, które wykonał w ciągu niespełna minuty, nie dostał od sędziego nawet ostrzeżenia. To najlepiej oddaje nastawienie do mnie. Ja, nie zrażając się, kopałem niskie kopnięcia na jego łydkę. Trochę nie doceniłem tego, że low kick to niejednokrotnie broń obosieczna. Zawodnicy kopiący low kick, często łamali piszczele, przytoczę tu choćby legendarnego zawodnika UFC Andersona Silvę - czytamy we fragmencie opublikowanym przez Najmana.

"El Testosteron" wbił też mocną szpilkę Agnieszce Szulim. - Ale nie tylko ja nie doceniałem zagrożeń z tego płynących. Na przykład Agnieszka Szulim, znana prezenterka, której kompletnie nie znałem, prywatnie była żoną przyjaciela Przemysława Salety z ich słynnych wojaży motocyklowych. Ostatecznie te wojaże doprowadziły do smutnego rozwodu Szulim z jej mężem, podróżnikiem motocyklowym, ale wracając do tematu, również ona nie dostrzegała tego. Zaczęła się wymądrzać w jednym z wywiadów, że nie rozumie jak można w ten sposób złamać nogę i promiennie się do tego uśmiechając. Szybko się okazało, iż głupoty, które opowiadał jej Saleta i jej mąż, nie tyczyły się wyłącznie sportów walki - pisał w dalszej części.

