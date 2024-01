Ostry konflikt Marianny Schreiber i Lexy Chaplin! Żona posła PiS stawia ultimatum szefowej CLOUT MMA, oczekuje szalonej rzeczy

Dołączenie Marianny Schreiber do CLOUT MMA to jeden z najciekawszych zwrotów akcji w polskim środowisku freak-fightów. Niedługo przed tym żona posła PiS bardzo mocno uderzała w federację za zorganizowanie walki Gohy Magical z byłą dziewczyną jej syna, Nikitą. Fani nie mogli uwierzyć, że Schreiber tak szybko zmieniła zdanie na temat federacji i wprost zaczęli nazywać ją hipokrytką. Co ciekawe właśnie jako „Hipokrytka” Marianna Schreiber wystąpiła na gali CLOUT MMA 3, bowiem pozwoliła ona fanom wybrać sobie ksywkę, z jaką będzie prezentowana na galach, a głosujący nie mieli dla niej litości. Jednak przyszłość Marianny Schreiber w CLOUT MMA stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak Lexy Chaplin, jedna z szefowych organizacji, mocno uderzyła w nią w jednym z programów.

Marianna Schreiber stawia ultimatum Lexy. Albo przeprosiny, albo... udziały w CLOUT

Lexy Chaplin w jednym z wywiadów zarzuciła swojej zawodniczce właśnie hipokryzję. – Jestem pełna podziwu, jaką ona jest wielką atencjuszką i hipokrytką. Fascynuje mnie to. Nie chcę jej obrażać, ale zastanawiam się, jaką ona jest kobietą w swoim mieszkaniu, a nie w mediach – powiedziała Lexy. Okazuje się, że dla Marianny Schreiber było to już za dużo.

Na portalu X opublikowała ona wpis, w którym stawia ultimatum Lexy, od którego zależy jej pozostanie w federacji. Żona Łukasza Schreibera domaga się przeprosin albo... udziałów Lexy w CLOUT MMA. – Komunikat na temat mojej przyszłości w CLOUT. W atmosferze wyśmiewania się ze mnie, poniżania przez Włodarza - nie widzę swojej dalszej przyszłości w tej federacji, chyba, że: Lexy - jeżeli jesteś dość ważną osobą we freak fightach, a mniemam, iż tak jest - to przekuj swoje słowa w czyny. Uważam, że jako włodarz nie powinnaś poniżać publicznie swojego zawodnika (nawet jeżeli tak o nim myślisz). Dlatego jeśli mam zostać, to liczę na szczere przeprosiny albo satysfakcję… – pisze Schreiber – Zacznijmy GRĘ: albo Twoje udziały w federacji albo moje dalsze w niej walki. W grę wchodzą: 1. Twoje udziały 2. Moja aktywność (która Ci się nie podoba). Chyba, że usłyszę szczere przeprosiny to nie ma tematu z mojej strony. Każdy popełnia błędy. Ważne, aby umieć je naprawiać i więcej ich nie popełniać. Coś o tym wiem – dodała na koniec zawodniczka CLOUT MMA.

Trudno uznać, by Lexy Chaplin w jakikolwiek sposób zrezygnowała ze swoich udziałów w CLOUT MMA, które wciąż się rozwija i budzi dużą popularność, a co za tym idzie – także przychody. Zwłaszcza, że Marianna Schreiber z pewnością nie jest centralną postacią w samej organizacji, nie mówiąc już o całym środowisku freak-fightów.

Marianna Schreiber przed walką na CLOUT MMA 3. Żona polityka PiS chce bić się z dziennikarką na gołe pięści!