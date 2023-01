Oto przysmak Krzysztofa Radzikowskiego. To sprawia, że gwiazdorowi Gogglebox TTV cieknie ślinka

Krzysztof Radzikowski cieszy się niegasnącą popularnością. Wraz z Dominikiem Abusem i Konradem Karwatem cały czas mocno inwestują we własny kanał na YouTube pod nazwą „Strong Ekipa”. Jakiś czas temu ukazała się tam długa rozmowa z Mamedem Khalidovem, a później sam „Radzik” często publikował materiały z sali treningowej, gdzie miał okazję sprawdzić się z legendą polskiego MMA. Okazuje się, że treningi z byłym strongmanem miały pomóc Khalidovowi przygotować się do walki z Mariusz Pudzianowskim i okazało się, że było warto, bo pokonał on „Pudziana” na XTB KSW 77 już w pierwszej rundzie. Wciąż jednak nie wiadomo, czy i kiedy sam Radzikowski ponownie wejdzie do klatki, a od jego obiecującego debiutu mijają kolejne miesiące.

Radzikowski nie walczy, choć trenuje. Teraz pokazał, jak lubi zjeść

Na swoim profilu na Instagramie, na którym ma już prawie 440 tys. obserwujących, Krzysztof Radzikowski publikuje nie tylko materiały związane z treningami i MMA. Często udostępnia także zdjęcia z codziennego życia, chętnie pozuje też do fotek ze swoim małym synkiem. Niedawno w relacji na Instagramie postanowił podzielić natomiast zdjęciem... zapasów jedzenia.

Na zdjęciu Krzysztof Radzikowski pokazał dwie tacki surowego mięsa. Nie jest pokazane, co to dokładnie jest, ale można zauważyć, że kawałki te mają wyjątkowo mało tłuszczu i zdają się być dobrej jakości. Trudno się dziwić, bo to, co sportowiec je, jest bardzo ważne. Zastanawiać może jedynie podpis „zapasy zrobione”, gdyż na zdjęciu widzimy tylko 7 plastrów mięsa, która zdają się być niewielkim zapasem jak dla takiego potężnego zawodnika! Być może to jednak tylko ułamek wspomnianych „zapasów” byłego strongmana.