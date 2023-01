Piotr Świerczewski planuje wielki powrót do oktagonu? Rzuca wyzwanie Najmanowi i Murańskiemu!

Piotr Świerczewski w trakcie swojej kariery piłkarskiej grał w wielu polskich i zagranicznych klubach. Choć wielu trofeów nie zdobył (ma na swoim koncie dwa Puchary Polski), to może się pochwalić bardzo okazałym sukcesem reprezentacyjnym – zdobył z reprezentacją srebrny medal igrzysk olimpijskich w 1992 roku. Po zakończeniu bogatej kariery piłkarskiej Świerczewski próbował swoich sił jako trener, ale nie osiągał wielkich sukcesów i od czerwca 2021 pozostaje bez zatrudnienia w tej roli. 52-latek próbował także swoich sił w MMA i jak dotąd stoczył tylko jedną walkę, ale okazuje się, że lada moment może się to zmienić.

Piotr Świerczewski odgraża się Najmanowi i Murańskiemu

Nagranie, które przyniosło tyle ciekawych informacji, udostępnił znany trener Mirek Okniński. Zapowiada on, że już niedługo odbędzie się kolejna walka Świerczewskiego i stwierdził, że "Świr" zmierzy się z... wygranym starcia Najman vs Murański, do którego ma dojść na gali High League 6.

O ile nagranie ma nieco ironiczne zabarwienie, to Świerczewski zapewnia, że stanąłby do walki z jednym albo drugim i przekonuje, że dałby sobie radę! Czy należy spodziewać się powrotu Świerczewskiego do oktagonu? Swoją pierwszą i jak dotąd jedyną walkę stoczył on w 2019 roku, pokonując Grega Collinsa, więc nie było to też aż tak dawno temu, aby wykluczyć ewentualne kolejne starcia Świerczewskiego w MMA, który najwyraźniej wciąż trzyma formę.