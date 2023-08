Pojawiła się niespodziewana wiadomość od Mameda Khalidova. Wielkie poruszenie wśród kibiców. Jednoznaczy przekaz

W pewnym momencie wydawało się, że kariera Mameda Khalidova jest na poważnym zakręcie. Było tak zwłaszcza po starciu z Roberto Soldiciem pod koniec 2021 roku. Wówczas 43-latek doznał najboleśniejszej porażki w swojej karierze i został brutalnie znokautowany przez Chorwata. Nawet lekarze, którzy rekonstruowali zmasakrowaną twarz zawodnika między wierszami przekazywali, że kontynuowanie kariery nie jest najlepszym pomysłem.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Dalej

Khalidov z wymownym wpisem. Co dalej?

Mamed Khalidov nie zamierzał się jednak poddawać. Równo rok po bolesnej porażce z Soldiciem wrócił do klatki KSW i dostał nie byle jakiego przeciwnika. Pod koniec 2022 roku zmierzył się z Mariuszem Pudzianowskim i zdołał pokonać inną legendę polskiego sportu. W czerwcu natomiast po raz trzeci skrzyżował rękawice ze Scottem Askhamem i drugi raz pokonał Anglika.

Nie uwierzysz, co Mamed Khalidov ma w domu. Nigdy wcześniej tego nie pokazywał. Fotografia wszystko ujawniła

Obecnie nie jest jasne, kto będzie następnym rywalem Khalidova oraz to, kiedy 43-latek wyjdzie do oktagonu. Ogłoszenia oczekuje również sam zawodnik, o czym może świadczyć najnowszy wpis w mediach społecznościowych. - Siedzę i czekam - napisał Khalidov na Instagramie. Fani od razu zasypali go komentarzami i odpowiadali, że również czekają na jego kolejną walkę. - A my czekamy razem z Tobą - brzmi jeden z wpisów. - Czekam na twoją walkę pewnie w grudniu na KSW w Gliwicach - sugeruje inny fan.