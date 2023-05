i Autor: Instagram / Marcin Tybura Marcin Tybura

Wielkie wyzwanie

Polski gwiazdor UFC poznał kolejnego rywala. To będzie walka wieczoru! Wielkie wyzwanie Marcina Tybury

Marcin Tybura stoczy kolejny pojedynek dla organizacji UFC. Najlepszy polski zawodnik wagi ciężkiej drugi raz w karierze zawalczy w main evencie gali największej federacji MMA na świecie. Tybura będzie mierzył się na lipcowej gali UFC w Londynie. Czeka go bardzo poważne wyzwanie. Wygrana przybliży go do pojedynku o pas.