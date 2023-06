Popek spotkał Pudzianowskiego przy karetce i się zaczęło. W komentarzach posypała się lawina

zwrócił się do fanów

Obaj zasłynęli zupełnie czymś innym. Popek w świadomości Polaków wypłynął dzięki muzyce - korzenie jego działalności to rap, który porywał młodzież na koncertach. Mariusz Pudzianowski to z kolei były mistrz świata strongmanów. Obu potężnie zbudowanych mężczyzn ostatecznie połączyło MMA. "Pudzian" od lat kontynuuje karierę w KSW. Popek również pokazywał się na galach tej federacji, ale w ostatnim czasie można obejrzeć jego popisy podczas freak fightowych wydarzeń. Losy rapera i strongmana skrzyżowały się w 2016 roku przy okazji gali KSW 37. W hitowym starciu w oktagonie lepszy okazał się Pudzianowski. Między zainteresowanymi nie było jednak złej krwi i wydaje się, że tak jest do dzisiaj. Przynajmniej takie wnioski przynosi widok panów na wspólnej fotografii.

Pudzian i Popek na zdjęciu. Karetka w tle

Fotka została opublikowana na Instagramie przez Popka. Obaj bohaterowie szeroko się uśmiechają i pozują w dobrych nastrojach przed aparatem. "Wielkich dwóch się spotkało! Pozdrawiamy" - napisał na portalu społecznościowym Popek. Trzeba przyznać, że opis ten nie do końca do niego pasuje, ponieważ zazwyczaj publikuje treści wpisujące się w jego poczucie humoru. Zdjęcie szybko skomentował również Pudzianowski, który zostawił emotikony uścisku dłoni. Uwagę na fotce przykuwa tło - z prawej strony widać karetkę ratunkową. Nie wiadomo gdzie wykonano ujęcie, więc jest to temat tym bardziej zagadkowy.

Lawina komentarzy pod fotką Pudzianowskiego z Popkiem

Można było się spodziewać, że wspólne zdjęcie dwóch tak rozpoznawalnych postaci bardzo szybko rozejdzie się po sieci i będzie szeroko komentowane przez instagramową społeczność. Fani oczywiście nie zawiedli. Niektóre z komentarzy były pozytywne, jak np. "Uwielbiam obu", "Pozdro byki", "Duet o który nie prosiliśmy, ale potrzebowaliśmy", ale inne znowu wpisywały się w ramy hejtu. W całej lawinie internetowych opinii można znaleźć m.in. takie wpisy: "Jeden burak a drugi r******s", "Śmiejecie się, a oni ładną kasę na nas wszystkich w*****i".