Tomasz Adamek ma konkretny plan na pożegnalną walkę. "Góral" zdradził zaskakujące szczegóły, kibice mogą się powoli szykować

W ostatnim czasie w Polsce zrobiło się głośno o potencjalnej walce Tomasza Adamka z Marcinem Najmanem, ale ten pomysł prawdopodobnie upadł na stałe. Były mistrz świata zamiast na medialnym konflikcie z "El Testosteronem" skupił się na rozwijaniu innej pasji, jaką są wyścigi. - Odkąd tylko pamiętam marzyłem o tym, by zostać kiedyś kierowcą rajdowym. To kolejny przykład na to, że nigdy nie jest za późno, by spełniać swoje marzenia - mówił nam niedawno 46-latek. Już na przełomie czerwca i lipca weźmie on udział w Wyścigu Górskim Limanowa - Przełęcz pod Ostrą. to 7. runda mistrzostw Europy FIA w wyścigach górskich, a zarazem 5. i 6. runda Górskich Mistrzostw Polski. Debiut w rajdach nie zmienia jednak tego, że Adamek chce pożegnać się z kibicami i ma już nawet konkretny plan na ostatnią walkę.

Tomasz Adamek ma konkretny plan na pożegnalną walkę. Zaskakujące szczegóły

- Bić się już nie będę, choć… Jeszcze jedną walkę stoczę na pożegnanie - zdradził w rozmowie ze Sport.pl jeden z najlepszych polskich pięściarzy w historii. - Myślę że w przyszłym roku, choć jest też opcja, że jeszcze w tym - zapowiedział Adamek, po czym przeszedł do szczegółów. - Propozycja wpadła, żeby walczyć pod skocznią w Zakopanem. To też w górach, więc by się zjechało choćby z mojej wioski z tysiąc osób czy więcej. Skocznia byłaby pewnie pełna kibiców, ale jest troszkę mało czasu… Będziemy wiedzieć w ciągu dwóch tygodni. Z organizacją jest mniejszy problem, ale ja muszę być przygotowany - wyjaśnił.

- Teraz mam trenować w samochodzie, na wyścig. A tu trzeba iść na salę. Ja nie chcę wyjść, żeby tylko wejść do ringu i pobawić się z jakimś średniakiem i podziękować. Przyjadą kibice i oni chcą zobaczyć prawdziwą walkę przecież. Jak Adamek walczył za starych dobrych czasów. Dlatego prawdopodobnie przesuniemy to na przyszły rok, na lato. A tu teraz przed nami wyścig górski i zaczynamy coś nowego - zakończył temat Adamek.