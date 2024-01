i Autor: PRIME MMA Erko Jun - Paweł Trybson Trybała

PRIME MMA 7

Potworny nokaut Erko Juna na Trybsonie! Były rywal Pudzianowskiego z potężnym debiutem we freak-fightach

Tomasz Piechna

Co to był za debiut w PRIME MMA na gali w Koszalinie. Erko Jun bił się na wielu zawodowych organizacjach, a teraz pierwszy raz zdecydował się na występ we freak-fightowych organizacjach. I zaprezentował się fenomenalnie. Erko Jun zgasił światło Trybsonowi. Potężny nokaut w pierwszej rundzie zachwyca!