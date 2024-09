Pożar zniszczył dom matki bliźniaków. Gwiazdy FAME MMA ruszyły na pomoc. Wsparł ich nawet szef

Artur Szpilka nie mógł się powstrzymać. Zobaczył co zrobił Michał Materla i powiedział to wprost, inaczej się tego ująć nie da!

Bracia Paweł i Piotr Tyburscy od dawna pokazują, jak w piękny sposób można wykorzystać swoją popularność do niesienia pomocy innym. Zawodnicy FAME aktywnie angażują się w budowę domów dla potrzebujących, a każda dodatkowa para rąk jest na wagę złota. Dlatego przy kolejnym projekcie dołączył do nich Rafał Pasternak, prezes i współzałożyciel FAME, aby wesprzeć ich działania. W ostatnim czasie bracia Tyburscy wraz z Pasternakiem udali się pod Płock, gdzie pomagali w budowie domu Izy oraz jej dwójki dzieci. O całej akcji jeden z braci informował już blisko dwa miesiące temu.

Gwiazdorzy FAME MMA ruszyli na pomoc samotnej matce! Wybudowali jej dom, wspaniały gest braci Tyburskich

Bracia Tyburscy nie mogli odmówić pomocy

- Dziś rozpoczynamy kolejną budowę, tym razem odbudowując dom dla Izy, mamy bliźniaków, która zwróciła się do nas o pomoc po pożarze, który zniszczył jej dom. Oczywiście nie mogliśmy jej odmówić, choć doskonale wiemy, ile pracy i wysiłku wymaga taki projekt. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że przy tej odbudowie wesprze nas taka marka jak FAME. Jesteśmy ogromnie wdzięczni całemu zarządowi za chęć wspierania nas i naszej fundacji. Dzięki ich pomocy z pewnością uda nam się szybciej przywrócić dom Izy, co jest dla nas absolutnym priorytetem! - informował poprzez swój profil na Instagramie Paweł 26 lipca.

To kolejna fantastyczna inicjatywa Pawła i Piotra, gdyż jeszcze niedawno założyciele fundacji „Bliźniaki budują” na nowo wybudowali dom matce, która od 13 lat samotnie wychowuje trójkę synów. Również podczas budowy domu pod Płockiem Tyburscy zachęcają do pomocy, tym bardziej że, jak sami podkreślają, jest to również dobra zabawa.

Można wesprzeć akcję gwiazd FAME MMA

- Przyda nam się każda pomoc, współpraca firm lub materiały na dokończenie tego… - powiedział na filmie opublikowanym na Instagramach braci Tyburskich Pasternak. Nagle Paweł Tyburski mu przerwał - Tego co rozpoczęliśmy. Jeżeli jesteście chętni do pomocy, piszcie do nas. Razem zbudujemy coś fajnego, a przy tym będziemy się dobrze bawić.

To już kolejna wielka akcja organizowana przez braci Tyburskich, którzy od lat chętnie pomagają i włączają się w akcje charytatywne. Dom pod Płockiem to duża rzecz dla Izy, matki bliźniaków. Bracia Tyburscy do dokończenia budowy potrzebują materiałów, o czym piszą w poście na Instagramie.

- Będziemy potrzebować na pewno okien, płytek, mebli do całego domu itd. Wszystko, co przychodzi Wam do głowy jeśli chodzi o wykańczanie domu - czytamy na profilu Instagramowym Blizniakibudują.