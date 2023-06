Przełomowa chwila w życiu Artura Szpilki! Wszystko wyszło na jaw, to będzie prawdziwa petarda

Szpilka był faworytem starć z Radczenką oraz Załęckim, ale w batalii z Pudzianowskim większość stawiała na byłego strongmana. W pierwszej rundzie "Pudzian" szybko obalił "Szpilę" i choć przeleżał na nim pięć minut, to większej krzywdy mu nie zrobił. W drugiej odsłonie Pudzianowski postanowił pobić się ze Szpilką w stójce i szybko skończyło się to dla niego dotkliwą porażką. Niewykluczone zatem, że były pięściarz powróci do klatki jeszcze w tym roku, a wśród potencjalnych jego rywali wymienia się głównie Arkadiusza Wrzoska oraz Errola Zimmermana.

Teraz jednak Szpilka ma co innego w głowie. Na dniach wyruszy w Tatry, gdzie w towarzystwie m.in. swojego trenera Tomasza Miękiny planuje przejść około 200 km w trzy dni, a po powrocie z gór... rozpocznie prace nad biografią! Szpilka o książce wspominał już jakiś czas temu, ale teraz projekt ruszy na dobre. Autorem historii Szpilki będzie ceniony dziennikarz Hubert Kęska. "Jego historia ma się stać przestrogą, ale i motywacją dla setek tysięcy ludzi z małych miejscowości, z podejrzanych środowisk. Bo świat wcale nie musi być smutnym, okrutnym i złym miejscem. Artur jest doskonałym przykładem na to, że można wyjść poza blok, osiedle i samemu zbudować swój mikrokosmos (nie odcinając się jednocześnie od dawnych znajomych). Kiedy poznacie jego historię, zdacie sobie sprawę, że Artur Szpilka był jednym z ostatnich dzieciaków, którym miało się udać. To jedyna książka, co do której dałem słowo. Napiszemy ją i poczuję się wolny (oprócz "Zrozumieć boks 2" nie planuję już żadnej publikacji). Mamy ambicje, by zrobić to w wielkim stylu. Znam bardzo dobrze historię Artura, znam bardzo dobrze Artura i wiem, że to może być najlepsza polska biografia sportowa w historii. Do zobaczenia Amigo! Będę tak dociekliwy, że jeszcze będziesz miał mnie dosyć 😉 Od lipca start!" - napisał Kęska na Facebooku.