i Autor: Twitter / Zrzut ekranu z transmisji Brutalny nokaut na gali UFC w Makau

Zobacz wideo

Przerażające sceny w klatce UFC! Po brutalnym nokaucie nie mogła się podnieść. Znosili ją na noszach [WIDEO]

Co tam się wydarzyło?! Organizacja UFC wróciła do Chin, organizując galę w Makau. Podczas karty wstępnej Shi Ming popisała się fenomenalnym nokautem w trzeciej rundzie. Jej przeciwniczka nie była w stanie podnieść się z maty. Widzowie nie mogli zobaczyć tej sytuacji w telewizji – non stop pokazywano jedynie zaniepokojoną zwyciężczynię starcia. Jej rywalkę zniesiono z klatki na noszach.