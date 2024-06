Pudzianowski pojechał do Berlina na Polska – Austria. Marcin Najman: No, to będzie awantura

Mariusz Pudzianowski pojechał do Berlina dopingować reprezentację Polski w meczu z Austrią. Wiele na to wskazuje! Przed meczem w studiu „Euro Express” przed spotkaniem pojawił się nie tylko Tomasz Frankowski, ale także wielki fan futbolu Marcin Najman. „Cesarz Polskich Freak-Fightów” skomentował wyjazd „Pudziana” do Niemiec.

Marcin Najman przed Polska – Austria: Pudzianowski na bramkę!

Marcin Najman przyznał, że jeśli Pudzianowski pojechał do Niemiec, to może się przydać na wypadek potencjalnych awantur po zakończeniu meczu.

- Po co on tam pojechał? Po odżywki do kebaba? Pojechał wspierać naszych? No, to będzie awantura. „Pudzian” nadawałby się bardziej, by wspierać polskich kibiców przy niepokojach – śmiał się Najman.

Zawodnik CLOUTMMA zdradził także, że lata temu grał z Pudzianowskim w jednym zespole. Gdyby Mariusz miał pomóc naszemu zespołowi to najlepiej, zdaniem gwiazdy KSW, odnalazłby się na bramce.

- Ale powiem Wam ciekawostkę. On też grał w piłkę! W 2007 roku na meczu charytatywnym, który organizowałem. Graliśmy nawet w jednej drużynie. Gdyby „Pudzian” wskazał protokolantowi, żeby go dopisali na listę graczy, to mogłoby do tego dojść. Ale ja postawiłbym go na bramce. Zamurowałby od razu jej połowę – śmiał się Marcin Najman.

