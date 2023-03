Pudzianowski przesadził z trash-talkiem do Szpilki?! Obrzydliwa obietnica. "Zgwałcę cię sportowo"

Na ten pojedynek czeka naprawdę dużo osób ze świata sportów walki. Na gali KSW: XTB Colloseum 2 na Stadionie Narodowym Mariusz Pudzianowski zmierzy się z Arturem Szpilką. Przed pojedynkiem atmosferę podkręcał przede wszystkim "Szpila", który jeszcze przed ogłoszeniem starcia chodził po Warszawie i innych częściach globu, nawołując kolejnego przeciwnika.

Nagrania, gdy Szpilka chodził, krzycząc "Mariusz", czy to na wakacjach, czy w okolicach Stadionu Narodowego podkręcały zainteresowanie pojedynkiem, który ostatecznie został ogłoszony przez organizację KSW. Teraz "Szpila" i "Pudzian" wymieniają zdania za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Pudzianowski - Szpilka w internecie. "Pudzian" przesadził z trash-talkiem?

Mariusz Pudzianowski po słabym meczu reprezentacji Polski w piłce nożnej postanowił w żartach zgłosić swój akces do drużyny narodowej.

Zaczepił też Artura Szpilę, twierdząc, że ten musi poczekać na walkę, bo sam najpierw musi pomóc piłkarzom. - O jutra mam powołanie do kadry już, bo nic z tego nie będzie!!!Ajtuj. Musi poczekać, bo piłkarzom muszę najpierw pomóc - napisał Pudzianowski.

Na odpowiedź "Szpili" nie trzeba było długo czekać. - Poczekam Mariusz, ale wydaje mi się „że to i tak by nic nie dało" - stwierdził w komentarzu, na co Pudzianowski zapowiedział, co zrobi rywalowi w klatce. - Nie da to nic i tak! Artur, bo i tak zgwałcę Cię sportowo - stwierdził "Dominator", dodając emotikony płaczące ze śmiechu.

Ten dowcip raczej nie spodobał się Szpilce, który odpisał krótko. - Ale Ty jesteś brutalny Mariusz. Trenuj ciężko, pa - skwitował.

Kiedy gala KSW na Stadionie Narodowym?

Gala KSW: XTB Colloseum 2 zaplanowana jest na 3 czerwca 2023 roku. W walce wieczoru zawalczy Mamed Khalidov - jego przeciwnik nie jest jeszcze znany. Na karcie walk pojawiło się także hitowe starcie Mariana Ziółkowskiego z Salahdinem Parnassem. Będzie to walka mistrza wagi lekkiej z czempionem kategorii piórkowej.

