Pudzianowski zapowiedział wyjątkowy występ. Zaśpiewa w legendarnym klubie w Warszawie!

Krystian Pudzianowski i Mariusz Pudzianowski od małego stanowili zgrane rodzeństwo. Bracia bardzo się wspierali i dalej to robią. Gdy Mariusz debiutował w MMA, to piosenkę na wyjście wykonywał właśnie Krystian. Były mistrz świata strongmanów sam obserwował również starcia brata w oktagonie, których muzyk też próbował. Krystian Pudzianowski, choć dalej ciężko ćwiczy, to pozostaje przede wszystkim muzykiem. Jest coraz popularniejszy, a sam zapowiedział kolejny wyjątkowy koncert, który odbędzie się w jednym z legendarnych klubów w Warszawie.

Pudzianowski da wyjątkowy koncert w stolicy

Każdy, kto był kiedykolwiek w Warszawie lub interesuje się nowoczesną muzyką dla młodzieży, zna chyba legendarny klub "Explosion". Występowały tam największe gwiazdy polskiej muzyki klubowej oraz disco polo. Nic dziwnego, że to wielkie wydarzenie również dla Krystiana Pudzianowskiego, który da z siebie wszystko na scenie. Zapowiedział to zresztą na Instagramie, dodatkowo zachęcając publikę do przyjścia na miejsce.

Brat Mariusza Pudzianowskiego z ostrą zapowiedzią

Krystian Pudzianowski to prawdziwy profesjonalista. Dlatego też możemy być pewni, że niezależnie od tego czy pojawi się w klatce MMA, czy na scenie, da z siebie wszystko. "Dziś wszystkie drogi prowadzą w jedno miejsce do Klubu Explosion. Do zobaczenia już wieczorkiem dziś walnie bas na grubasie będzie jazda" (pis. oryg.) - napisał na swoim instagramowym profilu brat Mariusza Pudzianowskiego.