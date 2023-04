Sławomir Peszko napalił się na walkę w FAME MMA. Jasno powiedział, co musi się wydarzyć, żeby wszedł do klatki

Fani FAME MMA z niecierpliwością wyczekują pierwszych informacji na temat kolejnej gali freak-fightowej federacji, która ma się odbyć w maju w Atlas Arenie w Łodzi. Od czasu poprzedniego wydarzenia nie brakowało plotek, kto może znaleźć się na kolejnej karcie walk i w pierwszym dniu kwietnia, FAME MMA postanowiło poinformować, jaki będzie main event FAME 18. Okazuje się jednak, że nie będzie to zwykła walka, a pierwsza w historii organizacji podwójna walka wieczoru.

Dwie walki Amadeusza Ferrariego na FAME 18?! Federacja odkryła pierwsze karty nadchodzącej gali

W pierwszej kolejności, na profilach FAME MMA w mediach społecznościowych pojawiła się grafika zapowiadająca walkę Amadeusza "Ferrariego" Roślika z Kacprem Błońskim. Pomiędzy zawodnikami w ostatnim czasie mocno iskrzyło i kwestią czasu było, aż "Crusher" i "Ferrari" spotkają się w oktagonie. Jak się jednak okazuje, ma to być jedynie część main eventu FAME 18.

Tego w FAME MMA jeszcze nie było! Podwójna walka wieczoru FAME 18?! Tych walk Amadeusza Ferrariego domagała się publiczność

- Wait a sec… DRUGI MAIN EVENT?! DUBIEL vs FERRARI?!😮😮😮Wygląda na to, że na gali FAME 18 dojdzie do pierwszego w historii Federacji... DOUBLE MAIN EVENTU!!! - poinformowała organizacja publikując chwilę później kolejną grafikę, która zapowiada starcie "Ferrariego" z Marcinem Dubielem. Jeśli tylko federacja nie postanowiła zażartować ze swoich kibiców z okazji Prima Aprilis, to walki wieczoru FAME 18 przejdą do historii.