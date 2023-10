Rafał Jackiewicz wypowiedział się w sprawie alimentów! Zawodnik Prime MMA nie gryzł się w język, padły mocne słowa

To dlatego "Diablo" Włodarczyk nie walczył w FAME MMA? O wszystkim powiedział, mocne słowa w kierunku federacji!

Już 21 października odbędzie się Prime 6: Premium. Wszyscy fani freak fightowej federacji będą mogli liczyć na ogromne emocje podczas wydarzenia, które zawita do Areny w Toruniu. Karta walk jest niezwykle imponująca, co mogą potwierdzić wszystkie zestawienia. Imprezę rozpoczną dwie walki z karty wstępnej, w której zawalczy Erwin Burzyński z Mateuszem "Mister Matiim" Górskim, następnie w oktagonie zamelduje się Kacper "Polish Machine" Miklasz, a jego rywalem będzie Artur "Głuchy" Głuchowski. Jednak kibice ostrzą zęby na starcia, będące najbardziej emocjonujące. Mowa przede wszystkim o walce wieczoru, gdzie Kasjusz "Don Kasjo" Życiński skrzyżuje rękawice z Pawłem "Księżniczką" Tyburskim. Walka odbędzie się w formule bokserskiej w małych rękawicach. Natomiast w co-main evencie w oktagonie pojawi się Jacek "Muran" Murański i Maciej "Stary Wiewiór" Wiewiórka.

Jednym z największych sportowych pojedynków podczas zbliżającej się gali Prime 6: Premium będzie walka pomiędzy Grzegorzem "Szulim" Szulakowskim z Rafałem "Wojownikiem" Jackiewiczem. Pierwszy z nich był pretendentem do pasa KSW wagi lekkiej, natomiast Jackiewicz to doświadczony pięściarz. Podczas programu "Zadyma Prime", 46-latek zabrał głos w sprawie alimentów, których nie płaci. Jackiewicz mocno odniósł się do całej sytuacji. - Nie płace alimentów i nie będę płacił, bo mnie k**** okradła na dwa miliony - wypowiedział głośno pięściarz.