Różal i Wach zarobią kokosy za walkę! Legendy sportów walki dostaną wielkie pieniądze, znamy kwoty

Marcin "Różal" Różalski wraca do ringu. Popularny wojownik jest jednym z najbardziej charakterystycznych zawodników w historii polskich sportów walki. 11 października wejdzie do ringu w Piotrkowie Trybunalskim, by stoczyć pojedynek z inną ikoną boksu - Mariuszem "Wikingiem" Wachem. Obaj panowie oddali sobie wielki szacunek przed pojedynkiem. Gdy jednak nałożą rękawice skończą się przyjemności. Wyjdą do ringu do pracy i każdy z nich będzie chciał wygrać.

Różal - Wach: Wiemy, ile zarobią za walkę!

„Różal” przyznał ostatnio, że odmówił wielokrotnie federacjom walk celebrytów, które oferowały mu wielkie pieniądze za walkę. - Czy naprawdę w dzisiejszych czasach jest do kupienia? Mam na stole ogromną kwotę za gale freakowe. Wybrałem Strike King za trzy-cztery razy mniej – przyznał Różalski w materiale Strike King.

Ile pieniędzy otrzyma za pojedynek na sportowej gali? Jak udało nam się ustalić, obaj zawodnicy mogą liczyć na dużą wypłatę. Kontrakt Różalskiego ma opiewać na kwotę wynoszącą 250 tysięcy zł. Nieco mniej otrzymać ma „Wiking”, który w umowie ma mieć zapisane 150 tysięcy zł.

Dwie ikony polskich sportów walki skrzyżują rękawice już dzisiaj. Gala Strike King 3 do obejrzenia w PPV tylko na StrikeKingFestival.pl.