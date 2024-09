Różal na wizji w TVN wygłosił tyradę o osobach LGBT. Wojewódzkim aż tąpnęło. "Bałbym ci się odmówić"

Podziwia Pudziana, ale chce go zlać! Gwiazdor Gromdy wśród kandydatów do walki z legendą na XTB KSW 100

Marcin Różalski jest jedną z najbardziej uznanych postaci w polskich sportach walki. "Różal" jest byłym mistrzem świata w kickboxingu, a także KSW wagi ciężkiej. Już 11 października stoczy kolejną walkę na gali Strike King 3 w Piotrkowie Trybunalskim, a jego rywalem będzie Mariusz Wach. Niewiele później oficjalną premierę będzie miała jego książka i między innymi dlatego Kuba Wojewódzki zaprosił barwnego sportowca do swojego popularnego programu na antenie TVN. Już na samym początku "Różal" zaskoczył dziennikarza.

W dzisiejszych czasach, w modzie identyfikowania się na przykład jako hipopotamy, ja się identyfikuje jako profesor - wypalił do prowadzącego.

Rożal przeokrutnie przejechał się po Adamku! Aż przykro się robi po tej wiązance. Wypalił bezlitośnie

Różal w TVN wypalił o LGBT. Wojewódzki aż zdębiał

- Mowa nienawiści? Nie jestem profesorem? Identyfikuję się jako profesor. Proszę mówić profesor Różalski - kontynuował, a był to jedynie początek. - Bałbym się odmówić, bo mnie walniesz - odpowiedział w swoim stylu Wojewódzki, jednak Różalski zaprzeczył, a następnie zaczął mówić o osobach LGBT. Nie pierwszy raz przedstawił swoje konserwatywne poglądy i podkreślał m.in., że "nie można zmienić płci". Prowadzący zapytał wtedy, czy słyszał o interpłciowości. I się zaczęło.

- Wytłumacz mi, panu profesorowi, co to jest, bo ten dział ominąłem. Ja uwielbiam różnorodność. Super, że są ludzie tacy i tacy, mają takie wyznanie, takie preferencje. Ale niech nie starają się tym mnie zainteresować. Niech nie mówią mi, że to jest normalne. Są dwie płcie, a reszta to są zaburzenia. Nie mam nic do ludzi, którzy mają zaburzenia, jeżeli mnie nie indoktrynują - wygłosił "Różal". Wojewódzki skwitował jego wypowiedź pytaniem.

- Gdybym ja był gejem? - zapytał, a 46-latek odpowiedział, że ludzie właśnie tak mówią. Dziennikarz zaprzeczył tym spekulacjom, ale gorąca dyskusja i tak odbiła się szerokim echem. Jedni uznali wypowiedzi "Różala" za niedopuszczalne i skandaliczne, inni za kontrowersyjne, a jeszcze kolejni zgodzili się z jego poglądami.