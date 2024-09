Rożal przeokrutnie przejechał się po Adamku! Aż przykro się robi po tej wiązance. Wypalił bezlitośnie

Od lutego tego roku, Tomasz Adamek stoczył aż trzy walki w oktagonie, bijąc się w boksie z Mamedem Khalidovem podczas KSW EPIC, a także Patrykiem "Bandurą" Bandurskim i Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim w FAME. "Góral" zarówno przed tymi starciami, jak i po nich wielokrotnie zaznaczał, że ogromny wpływ na jego decyzję o przyjęciu propozycji walk miały warunki finansowe, jakie zostały mu przedstawione. Za swoją postawę pięściarz był wielokrotnie krytykowany, a teraz swoje zdanie na temat Adamka postanowił publicznie wygłosić Marcin "Różal" Różalski, który był niedawno gościem w programie Kuby Wojewódzkiego. Jeden z legendarnych zawodników polskich sportów walki postanowił zgodzić się z tym, co przed ostatnią walką mówił o Adamku "Don Kasjo" i również twierdzi, że ten skupia się przede wszystkim na pieniądzach.

- W tej kwestii oczywiście - zgadzam się ze wszystkim, co Don Kasjo mówił o Tomku Adamku. Co do słowa się z nim zgadzam. Don Kasjo po prostu stwierdził fakt, że Adamek się sprzedał za pieniądze, bo najpierw cisnął z freakami itd., że to jest upadek itd., ale gdy poszedł konkretny kotlet na stół, no to jednak poszedł walczyć za te pieniądze. - wypalił na antenie "Różal". To jednak nie koniec.

- Mało tego. Ja nie patrzę komuś do kieszeni, ale z tego, co on sam mówi, że na bidę to on nie narzeka. No to po co mu te pieniądze?! Kupi se następnego Rolexa?! No nie wiem po co... - zastanawiał się wyraźnie poruszony Różalski. Sam "Różal" obecnie również przygotowuje się do swojej walki. 11 października, w Piotrkowie Trybunalskim zmierzy się on z Mariuszem Wachem w formule K-1 podczas gali Strike King 3. Ponadto, w programie Wojewódzkiego, Różalski promował swoją biografię "Różal - Instrukcja samodestrukcji".