Sensacyjne doniesienia w sprawie Piotra Żyły! Lider polskich skoczków wejdzie do klatki MMA?! To byłby hit

wielu fanom organizacji freak-fightowych mogło wydawać się, że federacjom znajdującym się na rynku zdecydowanie ciężej będzie znaleźć nowe potencjalne gwiazdy. Oprócz influencerów oraz gwiazd chociażby muzyki, w klatce oglądaliśmy nawet aktorów, z Sebastianem Fabijańskim na czele. Okazuje się jednak, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się ekspansji freak-fightowych organizacji na nowy rynek. Po tym, jak FAME MMA zakontraktowała m.in. Piotra Świerczewskiego, który niebawem zmierzy się z Daro Lwem, coraz głośniej mówi się o tym, że do oktagonu może wejść Piotr Żyła.

Jeden z liderów polskich skoczków swoją aparycją bez dwóch zdań pasowałby do świata freak-fightu i z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że odnalazłby się w tym świecie. Jak donosi portal "sport.pl", w środowisku nie tylko huczy od plotek, że Piotr Żyła może niebawem przyjąć ofertę i wejść do klatki. Wszystko przez Sławomira Peszkę, który niedawno zakończył karierę i został jedną z twarzy nowej federacji Clout MMA. Były piłkarz ma bowiem obstawać przy pojedynku z Żyłą.

Piotr Żyła w styczniu skończył 36 lat i powoli może myśleć o zakończeniu kariery skoczka. Jeden z liderów biało-czerwonych nie może również narzekać na brak trofeum w swojej gablocie, co tym bardziej może skłonić go do zamiany nart na rękawice, a skoczni na oktagon. Na razie nie wiadomo jednak, czy Piotr Żyła faktycznie przyjmie ofertę walki oraz kiedy moglibyśmy spodziewać się starcia Peszko - Żyła.