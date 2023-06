FAME MMA oficjalnie rusza z nowym projektem! Piotr Świerczewski zawalczy z Daro Lwem! Mocne nazwiska na karcie walk FAME FRIDAY ARENA

Po zobaczeniu, co stało się z ciałem Boxdela szczęki opadły nam do ziemi! Zdjęcie szefa FAME MMA budzi uznanie

W momencie, kiedy federacja HIGH League zaczęła się zmagać z ogromnymi problemami, a na rynku pojawiła się organizacja CLOUT MMA, FAME postanowiło wprowadzić prawdziwą rewolucję w swoich strukturach i dać swoim kibicom jeszcze więcej powodów do radości. Stąd pojawiały się zapowiedzi nowego projektu, który miałby dostarczyć kolejnych kilka gal rocznie, a do tego dotrzeć do miast, w których FAME MMA nie pojawiało się do tej pory. Zaledwie kilkanaście dni po tych zapowiedziach, organizacja postanowiła odsłonić wszystkie karty gali FAME FRIDAY ARENA - bo tak nazywać się będzie nowy projekt.

Gala FAME FRIDAY ARENA we Wrocławiu! Piotr Świerczewski zawalczy z Daro Lwem! Kubańczyk jednak zawalczy z Alberto.

Federacja postanowiła w jednym komunikacie poinformować, że FAME FRIDAY ARENA odbędzie się 21 lipca w Hali Stulecia we Wrocławiu, a w walce wieczoru zmierzą się Jakub “Kubańczyk” Flas oraz Alberto Simao. Pojedynek odbędzie się w formule K1 w małych rękawicach. Jeszcze niedawno walka ta miała odbyć się na gali HIGH League 7. W klatce spotkają się również m.in. Filip "Filipek" Marcinek i Marcin Dubiel, Josef Bratan i Kuba Nowaczkiewicz, a także... Piotr Świerczewski, którzy skrzyżuje rękawice z Dariuszem "Daro Lwem" Kaźmierczukiem.

FAME MMA oficjalnie rusza z nowym projektem! Piotr Świerczewski zawalczy z Daro Lwem! Karta walk FAME FRIDAY ARENA wypełniona gwiazdami

- To ukłon dla naszych fanów, którzy do tej pory musieli pokonywać długie trasy, aby oglądać galę na żywo. Od dłuższego czasu dochodziły do nas głosy, że fani chcieliby zobaczyć event FAME np. we Wrocławiu, Toruniu, Szczecinie i innych dużych miastach. Do tej pory ze względu na ograniczoną liczbę gal w roku i brak dostępu do dużego obiektu te miasta były przez nas pomijane. Dzięki FAME FRIDAY ARENA wzmacniamy społeczność FAME. - mówi nam Michał Jurczyga, rzecznik prasowy FAME.

Sonda Wybierasz się na galę FAME FRIDAY ARENA? Oczywiście! Raczej nie Nie wiem

FAME FRIDAY ARENA 1 KARTA WALK

Main event:

Alberto Simao vs Jakub „Kubańczyk” Flas / K-1, małe rękawice

Co-main event #1: Filip „Filipek” Marcinek vs Marcin Dubiel / K-1, małe rękawice

Co-main event #2: Jose „Josef Bratan” Simao vs Kuba Nowaczkiewicz / MMA

Michał „Wampir” Pasternak vs Paweł „Księżniczka” Tyburski / K-1, małe rękawice

Piotr „Świr” Świerczewski vs Dariusz „Daro Lew” Kaźmierczuk / MMADominik „Jaxu” Jax vs Adrian „Medusa” Salamon / MMA kontra BJJPiotr „Tybori” Tyburski vs Tomasz „Zadyma” Gromadzki / MMAOlga „Nanami Chan” Sałacka vs Elizabeth „Lizi” Anorue / MMA

Karta wstępna:

Aleksandr „Sasha” Muzheiko vs Krystian „Profesor” Wilczak / MMAPiotr „Edzio” Bylina vs Kornel „Koro” Regel / MMA