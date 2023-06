Po tym, jak federacja HIGH League spotkała się z ogromnymi problemami, niewielu fanów mogło się spodziewać, jak duże zmiany nastąpią na polskiej scenie freak-fightów w kolejnych tygodniach. Jedną z istotnych zmian bez dwóch zdań jest powstanie federacji CLOUT MMA, której twarzami są Lexy oraz Sławomir Peszko. Również FAME MMA przygotowało wielkie zmiany, które mogą przypaść do gustu olbrzymiej części fanów.

FAME zapowiada wielkie zmiany! Mamy pierwsze informacje, świetne wieści dla kibiców

Na profilach FAME MMA w mediach społecznościowych pojawiła się tajemnicza grafika z zapowiedzią wielkich zmian. - Something new is coming. More fights, more fun, more fame - czytamy. Zapytaliśmy więc rzecznika federacji, na co mogą liczyć kibice. Okazuje się, że FAME MMA planuje wprowadzić duże zmiany chociażby pod względem miejsc, w których organizowane będą kolejne wydarzenia.

Prawdziwa rewolucja w FAME MMA! Federacja odkrywa pierwsze karty, tego od dawna oczekiwali fani TYLKO U NAS

- W tym roku zorganizujemy z pewnością więcej niż 4 wydarzenia. Przygotowaliśmy jednak nowy format i chcemy być obecni również w miastach, w których do tej pory nie gościliśmy. Dzięki temu będziemy bliżej naszych fanów. Pierwsze wydarzenie w nowej formule odbędzie się już w drugiej połowie lipca. W przyszłym tygodniu podamy szczegółowe informacje, ale zapewniam, że będzie to duża niespodzianka dla fanów freak-fight - powiedział nam Michał Jurczyga ujawniając pierwsze informacje na temat planowanych zmian w FAME. Jak słyszymy, to dopiero początek. Federacja ma bowiem jeszcze kilka asów rękawie.