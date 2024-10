Szalony pojedynek na karcie walk PRIME 10! To będzie prawdziwa wojna z Bagietą na czele

Szalona walka na PRIME 10. Pięciu zawodników - każdy na każdego

Włodarze organizacji PRIME SHOW MMA niejednokrotnie udowadniali już, że potrafią dodać do karty walk interesujące z perspektywy fana zestawienie, jak miało to miejsce chociażby w przypadku Igrzysk Gladiatorów. Teraz, podczas jubileuszowej gali PRIME 10, która odbędzie się w Ostrowcu Świętokrzyskim, na karcie walk pojawiło się zestawień, na których kibice organizacji mogą zawiesić oko – jak choćby pojedynki Don Kasjo – Taazy, Szachta – Kwieciński, czy planowany super fight Taazy – Szachta. To jednak nie koniec, bo w klatce w jednym momencie pojawi się aż pięciu zawodników.

BAGIETA vs DAGS vs DAJCZMAN vs KIRIMASU vs NORAS

Fani freak fightów mieli już okazję widzieć również mniej lub bardziej kreatywne zestawienia, jak chociażby walka 2 vs. 1 pomiędzy Adrianem Ciosem, Natanem Marconiem i Denisem Załęckim, co ostatecznie skończyło się wielkim skandalem i obniżeniem pensji dwójki z tego grona, za ich zachowanie przed i w trakcie walki. Teraz PRIME SHOW MMA postanowiło iść jeszcze dalej i doprowadzić do wielkiego chaosu w klatce wypuszczając aż pięciu zawodników do klatki, w formule każdy na każdego.

Bagieta vs. Dajczman

Na szczególną uwagę przed pojedynkiem zasługuje napięta atmosfera pomiędzy Dajczmanem i Bagietą. Od samego początku panelu na ostatniej konferencji, ten pierwszy usilnie wbijał szpilki w Gorzelańczyka, co przerodziło się w ostrą wymianę zdań pomiędzy nimi. Dajczman wreszcie postanowił zaatakować Bagietę i kopnął go w twarz. To z kolei przerodziło się w ogromną szamotaninę z ochroniarzami, a w konsekwencji Dajczman został wyprowadzony z sali przez ochronę.