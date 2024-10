i Autor: YouTube/ PRIME SHOW MMA screen "Bagieta" Gorzelańczyk vs. Hubert Dajczman PRIME X

potworna zadyma

"Bagieta" kopnięty w twarz! Potworna zadyma przed PRIME X. Doszło do rękoczynów, ochrona nie zdążyła zainterweniować

Emocje przed galą PRIME X udzielają się zawodnikom coraz mocniej, co doskonale widać było już od początku II konferencji poprzedzającej najbliższe wydarzenie w Ostrowcu Świętokrzyskim. do potwornej zadymy doszło, kiedy starli się ze sobą Michał "Bagieta" Gorzelańczyk oraz Hubert Dejczman. Ten drugi w pewnym momencie postanowił zaatakować Bagietę kopnięciem w twarz, za co Gorzelańczyk nie pozostał dłużny. Wyrwał się jednemu z ochroniarzy i trafił rywala prawym.