Don Kasjo bez skrupułów pojechał na żywo z widzem! "Wyjmij ch*** z mordy!". Ostra sprzeczka

Don Kasjo starł się na żywo z widzem przed PRIME 10

Gala PRIME MMA 10 już w sobotę, 26 października, a tydzień wcześniej w piątek odbyła się kolejna "Ściana Płaczu". Tym razem konfrontację z telefonami widzów na żywo przeżyli Alan Kwieciński, "Don Kasjo", Marianna Schreiber i "Taazy". Każdy z nich miał osobną część, a naprawdę gorąco zrobiło się, gdy w studiu pojawił się Kasjusz Życiński. Atmosferę rozkręcił m.in. jego dawny rywal Marcin Wrzosek, ale punktem kulminacyjnym był... ostatni telefon od widza. Ten zarzucił na początku "Don Kasjo", że boi się walki w małych rękawicach z "Taazym", ale ich rozmowa zdecydowanie wymknęła się spod kontroli.

Nie da się ukryć, że widz miał pewne problemy z połączeniem i trudno było zrozumieć jego niektóre słowa. Mimo to, wchodził w słowo włodarzowi i zawodnikowi PRIME, co wyprowadziło go z równowagi. - Ciężko mi odpowiadać na twoje pytania, bo cały czas człapiesz mordą - rzucił "Kasjo", co dolało oliwy do ognia.

Don Kasjo do widza: Wyjmij ch*** z mordy!

Zdenerwowany widz zaczął bezpośrednio wyzywać freak-fightera. - Cieniasem to jesteś ty, bo jesteś ku*** nikim. Siedzisz tam w fotelu naje***y pewnie, z kiepem w mordzie i pie***lisz coś do słuchawki - kontrował go Kasjusz. Po chwili wytknął też rozmówcy, że ciężko go zrozumieć.

- Musiałbyś ch*** z du** wyjąć i z mordy - rzucił włodarz PRIME. To ostatecznie zaogniło atmosferę. Ten wulgarny motyw był kontynuowany przez dłuższy moment. - Bardzo mnie to boli, że jakiś nieudacznik, ku*** ch** wie skąd, z ch***m w mordzie, mówi, że jestem taki i owaki - wyśmiał zarzuty widza "Kasjo". W pewnym momencie doszło nawet do propozycji konfrontacji twarzą w twarz w Gdańsku! Do tego jednak raczej nie dojdzie, a po rozłączeniu telefonu włodarz PRIME był wręcz smutny, że to koniec jego części. Był gotowy na kolejne słowne konfrontacje.