Taazy przeprowadził się do pięknej willi! Gwiazdor PRIME X mieszka w ogromnym apartamencie

Jeszcze przed kilkoma miesiącami Kamil Mataczyński, który pojawił się w gronie zawodników walczących w turnieju FAME 22 był wyśmiewany przez swoich oponentów, który nie dawali mu zbyt wielkich szans na końcowy triumf. Ostatecznie to właśnie Taazy wygrał w wielkim finale i zgarnął okrągły milion od organizacji, zdobywając wielki szacunek kibiców i jeszcze większą popularność. Sukces w świecie freak fightów oraz internecie sprawił, że Mataczyński mógł opuścić swoje dotychczasowe mieszkanie i przenieść się do zdecydowanie bardziej reprezentacyjnego miejsca. Teraz mieszka w pięknym apartamencie. Zobaczcie sami.

Taazy z ekipą przenieśli się do willi

Niedawno kamery FAME MMA miały okazję odwiedzić Taazy’ego w jego nowej posiadłości, która robi ogromne wrażenie już na pierwszy rzut oka. Gwiazdor PRIME 10 obecnie mieszka w wielkim apartamencie, w którym chętnie przesiadują również jego przyjaciele. Oprócz przestronnego mieszkania, Mataczyński ma do dyspozycji również sporych rozmiarów ogród znajdujący się za posiadłością, w którym nie brakuje miejsca do rekreacji oraz aktywnego spędzania czasu.

Dwie walki Taazy’ego na PRIME 10

Niedawno Taazy był jedną z najważniejszych postaci na karcie walk gali FAME: The Freak. Zawodnik wypożyczony z federacji PRIME SHOW MMA nie miał jednak zbyt dużo czasu odpoczynek, bo znalazł się również w gronie zawodników, którzy pojawią się w oktagonie podczas sobotniej, jubileuszowej gali PRIME 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mataczyński przede wszystkim ma zmierzyć się w Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim, jednak organizacja PRIME przygotowała również specjalny super fight, w którym również ma pojawić się Taazy. Jeśli medycy dopuszczą go do drugiej walki, zmierzy się on z Szachtą, który najpierw będzie pojedynkować się z Alanem Kwiecińskim.