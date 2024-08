i Autor: FAME/materiały prasowe Tomasz Adamek, Don Kasjo

FAME 22

FAME 22 Relacja NA ŻYWO: Wyniki gali FAME MMA na PGE Narodowym za darmo w Internecie 31.08.2024

W sobotni wieczór największa federacja freak fightów w Polsce przejdzie do historii. Na PGE Narodowym odbędzie się gala pełna emocji z wieloma nazwiskami, których wyjście do oktagonu może rozpalić do czerwoności wszystkich kibiców freak fightów. W walce wieczoru zmierzy się Tomasz Adamek z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Ponadto rozegra się turniej, gdzie na szali jest aż milion złotych.