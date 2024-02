Szef KSW z ważną przestrogą dla Tomasza Adamka. Tak wypowiedział się o Mamedzie Khalidovie, tego "Góral" jeszcze nigdy nie doświadczył

Martin Lewandowski szczerze o walce Khalidov - Adamek. Nie ma wątpliwości!

Na walkę Khalidova z Adamkiem na gali XTB KSW Epic czeka cała Polska. Pojedynek - w formule bokserskiej - budzi wielkie emocje i fani sami nie są w stanie oszacować, kto może zwyciężyć w pojedynku. Martin Lewandowski w rozmowie z kanałem "FANSPORTUTV" powiedział wprost, że jego zdaniem, to Khalidov ma większe szanse, a sam Adamek czegoś takiego jeszcze nie doświadczył, chociaż w teorii, w formule bokserskiej, może uchodzić za faworyta starcia. Lewandowski, wyrażając swój pogląd, każe spojrzeć na historię Khalidova i jego dotychczasowe walki w mieszanych sportach walki.

- – To Mamed wchodzi w bajkę, w grę Tomka, więc na papierze to Tomasz jest faworytem. Natomiast jak popatrzy się na historię Mameda na to, jak walczył, spektakularnie, nietypowo… Myślę, że Tomek nie miał okazji walczyć z zawodnikiem jego pokroju. Takich rzeczy Tomasz jeszcze nie widział. Walka jest w klatce KSW, więc to jest plus dla Mameda. - opowiada Martin Lewandowski.