Jacek Murański zaatakowany. Natan Marcoń oblał go wodą i wyszedł z programu przed PRIME MMA 12

Natan Marcoń od samego początku konfliktu z Jackiem Murańskim próbuje wyciągać „brudy” na rywala. „Kraken” wypominał przeciwnikowi wiele, ale – w odróżnieniu od poprzednich wrogów „Murana” - nie jest w stanie wyprowadzić go z równowagi. Starszy z zawodników zapowiedział, że Marcoń odpowie za wszystkie swoje słowa w klatce. Co ciekawe, „Kraken” wywalczył sobie, by w kontrakcie znalazła się klauzula, że Murański nie pozwie go za żadne słowa wypowiedziane w trakcie promocji gali.

Podczas piątkowej ceremonii ważenia prawie doszło do konfrontacji między Marconiem a Murańskim. Ostatecznie do akcji wkroczyła ochrona, która rozdzieliła zawodników. Podczas programu, który odbył się po ważeniu, na scenie pojawił się pewien mężczyzna, który wspominał rzekome występki Murańskiego.

Jacek Murański stwierdził, że nigdy nie widział tej osoby na oczy i nie przyznał się do żadnych z zarzutów. Na koniec programu Marcoń oblał przeciwnika wodą i stwierdził, że ten „jest złym człowiekiem”, a następnie opuścił scenę! W klatce takiej możliwości już nie będzie miał.

Gala PRIME MMA 12 odbędzie się już w sobotę, 17 maja. W walce wieczoru Natan Marcoń zmierzy się z Jackiem Murańskim. W klatce odbędzie się łącznie aż jedenaście pojedynków.

Początek gali zaplanowano na godzinę 19:30. Transmisja gali PRIME MMA 12 jedynie w systemie PPV na PRIMEMMA.TV!

