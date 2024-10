Mariusz Pudzianowski nie zawalczy na XTB KSW 100. Kołecki komentuje!

Mariusz Pudzianowski nie zawalczy na XTB KSW 100. Smutna informacja została przekazana przez byłego strongmana już kilka dni temu, ale wciąż nie brakuje kolejnych zakulisowych informacji czy też komentarzy w tej sprawie. „Dominator” przyznał wprost, że się przetrenował i nie czuje się na siłach, by wychodzić do klatki.

Martin Lewandowski, szef KSW, przyznał z kolei, że „Pudzian” mógł liczyć na największą wypłatę w karierze. Mimo to, nie zdecydował się na wejście do klatki, by jedynie zarobić. To postawa godna pochwały – wielu zawodników mogłoby zdecydować się o wyjście dla pieniędzy. Sportowa ambicja nie pozwoliłaby na to jednak Pudzianowskiemu, za co należą mu się pochwały.

Szymon Kołecki o absencji Pudzianowskiego na KSW 100: Dziwi mnie to

W sieci pojawiają się kolejne głosy na temat wycofania się Pudzianowskiego. W rozmowie z FightSport.pl, Szymon Kołecki szczerze opowiedział, co myśli w tym temacie. I nie jest to zbyt przychylny komentarz dla Pudzianowskiego.

- Jeśli powodem jest zmęczenie, to dobrze, że się wycofał. Nie ma na co na siłę wychodzić, natomiast nie wiem, czy to nie jest jedyny powód. (…) Ogłoszony nie był od wczoraj, trenował od kilku tygodni. To wszystko można wcześniej zaplanować, wyważyć. Z dnia na dzień siły mu nie odeszły – przyznał mistrz olimpijski z Pekinu.

Kołecki dodał, że dziwi się, że tak doświadczony zawodnik źle rozplanował swoje przygotowania. - Doświadczony sportowiec, ponad 30 lat uprawia sport. Dla mnie to dziwne wytłumaczenie, że z dnia na dzień organizm odmawia mu tej wytrzymałości, wydolności. Jak na człowieka, który dobrze zna swój organizm, wytłumaczenie zaskakujące – stwierdził w rozmowie z FightSport.pl.

