Tak gwiazdor FAME MMA wypowiedział się o Tomaszu Adamku. Jedno zdanie, które uderza po oczach. Pasternak nie kryje się z tym

O możliwym powrocie Tomasza Adamka do walki plotkowało się od dłuższego czasu. Sam pięściarz wypuszczał sygnały, że chętnie raz jeszcze poczułby adrenalinę związaną z walką. Pomysłów na możliwe pożegnalne byłego mistrza świata było sporo, ale najgłośniej w ostatnim czasie mówiło się o starciu z Mamedem Khalidovem. Ale takiego zwrotu akcji, jaki nastąpił spodziewało się niewielu.

Pasternak kontra Adamek? Jasna deklaracja

Przed galą FAME Friday Arena 2 federacja ogłosiła, że Adamek dołącza do FAME MMA. Sam zawodnik przyznał, że kontrakt podpisał na dwie walki. Od razu zaczęto spekulować, kto może być rywalem "Górala". Zwłaszcza, że będzie to walka w boksie. W rozmowie z portalem MMA-bądź na bieżąco akces do pojedynku z Adamkiem zgłosił Michał Pasternak.

- Jeśli warunki byłby takie, które by mi nagrodziły to, że mógłbym wyłapać kontuzje i przez bardzo długi czas się leczyć to nie ma najmniejszego problemu. Starcie z Tomaszem Adamkiem byłoby dla mnie pewnego rodzaju zaszczytem - powiedział gwiazdor FAME MMA. Niewykluczone, że rywala "Górala" poznamy już w najbliższych tygodniach.