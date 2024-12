Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Dom strzeżony, że hej! Tylko spójrz

Już na początku XXI wieku Mariusz Pudzianowski stał się bohaterem Polski, gdy dumnie nosił tytuł "najsilniejszego człowieka świata" w związku z dominacją w zawodach strongmanów. W 2009 r. "Pudzian" postanowił jednak przebranżowić się na MMA i w dużej mierze wpłynął na rozwój mieszanych sztuk walki w naszym kraju. Do dziś 47-latek jest jedną z największych gwiazd KSW, mimo że ostatnią walkę stoczył w czerwcu 2023 roku. Na każdą kolejną fani czekają z wypiekami na twarzy, bo po prostu uwielbiają Pudzianowskiego. Ich miłość daje kopa, ale niesie za sobą też pewne utrudnienia. Jednym z nich jest nadmierna ciekawość idąca za ogromną popularnością.

Tak mieszka Pudzian

Idol milionów Polaków najwyraźniej wziął ten aspekt pod uwagę przy projektowaniu domu. Jego przepiękna posiadłość jest bowiem otoczona licznymi i wysokimi żywopłotami, przez które niechciane oczy nie są w stanie nic zobaczyć. Pudzianowski często publikuje nagrania ze swojej posesji w mediach społecznościowych i widać na nich, że zza ogrodzenia ciężko dostrzec cokolwiek poza zielenią. To pozwala legendarnemu strongmanowi zachować prywatność i czuć się dobrze w wolnym czasie. A ten ma gdzie spędzać, bo ma naprawdę wielką posesję, na której aż prosi się o chłonięcie świeżego powietrza w letnie wieczory. Między innymi w tym celu powstała altana, w której "Pudzian" nieraz przyrządza grilla.

Na zdjęciach i nagraniach publikowanych przez samego 47-latka widać też wnętrze domu, które robi wrażenie. Wiele wskazuje na to, że Pudzianowski zadbał o to, aby we własnym domu mieć dostęp do siłowni i sauny, dzięki czemu może dbać o formę bez tracenia czasu na dojazdy. W jego życiu treningi i czas to niezwykle ważne rzeczy, więc nie dziwi nas, że urządził swoją posiadłość właśnie w taki sposób. Aby zobaczyć, jak mieszka Mariusz Pudzianowski, kliknij w powyższą galerię.