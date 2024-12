Artur Szpilka o 9:25 przekazał radosną wiadomość. Podekscytowany poinformował o ślubie

Święto MMA we Francji

Wydanie biografii pod tytułem "Zawsze ten sam" sprawiło, że Artur Szpilka nie narzeka na nudę. Były pięściarz, a obecnie zawodnik KSW udziela wielu wywiadów i ma sporo obowiązków medialnych związanych z promocją książki, a wszystko przed Świętami Bożego Narodzenia. Obowiązki nie przysłoniły mu jednak relacji z najbliższymi. Do grona ważnych ludzi dla "Szpili" od lat należy między innymi Marek Piotrowski, dla którego końcówka 2024 roku będzie pamiętna już na zawsze.

O 9:25 Artur Szpilka przekazał radosną wiadomość

Wigilijne spotkanie legendarnego "Punishera" z Radosławem Paczuskim czy Arturem Szpilką przybrało nieoczekiwany bieg, gdy Piotrowski postanowił wykorzystać tę okazję, aby oświadczyć się ukochanej Dominice! Ta przyjęła jego zaręczyny, a więcej o całej sytuacji dowiadujemy się z mediów społecznościowych 60-latka. "Wigilia Punishera. Duużo się działo! Był opłatek, trening z Radkiem Paczuskim i jego Uniq Fight Club, wpadł Artur Szpilka z kolegami, Mirosław Kaczorek, Jarek Rogala z żoną, ekipa z dawnego Punisher Gym oraz przyjaciele Marka. A największą niespodziankę sprawił sam Marek, oświadczając się Dominice, która od lat jest jego największym wsparciem" - poinformował prowadzący profil w ostatnim poście. Tę wiadomość podał dalej na swoim profilu także Szpilka.

"Mistrz się oświadczył będzie ślub 😍😍😍😍♥️🙏🏻" - napisał z samego rana w sobotę wyraźnie podekscytowany "Szpila". Internauci wyrazili podziw dla wsparcia, jakie od dawna daje 35-latek Piotrowskiemu, choć niektórzy zwrócili też uwagę, że teraz jego kolej. Szpilka długo jest w szczęśliwym związku z Kamilą Wybrańczyk, jednak para nie stanęła jeszcze na ślubnym kobiercu. Wydaje się, że nie dojdzie do tego już przed Piotrowskim i jego ukochaną Dominiką.

Kim jest Marek Piotrowski?

Marek Piotrowski to 60-letni polski kickbokser i pięściarz, wielokrotny zawodowy mistrz świata w kick-boxingu posiadacz 1 Dan Karate Kyokushin. W 1988 r. w wieku 24 lat wyjechał do USA i rozpoczął karierę zawodową. W jej trakcie może się pochwalić bilansem 42-2 w kick-boxingu, 21-0 w boksie i 13-0 w karate kyokushin. W listopadzie 2009 r. został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia sportowe i pracę społeczną. Dwanaście lat wcześniej musiał odrzucić walkę o mistrzostwo świata w boksie ze względu na kłopoty zdrowotne. W 2002 r. powrócił do Polski.

